Активистку движения "Курган-Антиуран" заподозрили призывах к терроризму

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело против руководителя общественного движения "Курган-Антиуран", сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма".

Как отмечается в сообщении, женщина в период с 2014 по 2016 годы в соцсетях размещала материалы, которые, по заключению экспертизы, содержали информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

Участники движения "Курган-Антиуран" протестуют против добычи урана в Курганской области.