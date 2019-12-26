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Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус в четверг вечером попал в аварию на трассе в Становлянском районе Липецкой области, есть жертвы и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в районной Единой дежурной диспетчерской службе.

"В настоящее время известно о двух погибших и восьми пострадавших, в числе которых один несовершеннолетний. Сейчас его везут в больницу Ельца", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего в автобусе находилось 17 человек.

Авария произошла вблизи населенного пункта Яркино.

Липецкая область Елец Яркино

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