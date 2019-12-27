Поиск

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в военном ведомстве.

Плесецк ракета Рокот

Новости

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Покушение на главу района Воронежской области расследует центральный аппарат СКР

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских под Самарой

Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Итоги года: 2019

Российские банки - из чистилища в предположительно светлое будущее

Российские банки - из чистилища в предположительно светлое будущее

Роскомнадзор пояснил, почему оштрафовал издание "7х7" из-за статей на коми языке

Сотрудницу "Новой газеты" Юлию Полухину отпустили после допроса

Решение о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека" вступило в силу

Решение о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека" вступило в силу

Правительство РФ решило не запрещать перевозку детей в автобусах старше 10 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');