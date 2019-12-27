Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В пятницу, 27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в военном ведомстве.