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Путину до 20 января доложат о причинах срыва работ по военным спутникам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Специальная комиссия, выясняющая причины отставания в развитии отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных, начала работу после совещаний по военной тематике у главы государства, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Даны поручения создать комиссию - она уже работает - и не позднее 20 января доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ. Выявить все проблемные вопросы, найти пути их решения, разработать так называемые догоночные графики для того, чтобы войти в ритм и такие срывы впредь не повторялись", - сказал Борисов в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что в ходе совещаний в декабре в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященных оборонной тематике, обсуждалось и использование космической отрасли в интересах военных. "Был очень жесткий, серьезный разговор", - сказал вице-премьер.

В начале декабря Путин провел серию военных совещаний в Сочи. Одной из тем обсуждения стал космос. Так, 4 декабря глава государства заявил, что Россия развернула в космосе комплекс высокоскоростной связи на геостационарной орбите. Он не уточнил, какое ведомство управляет данным комплексом.

В мае этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в 2019 году для военных планируется запустить два модернизированных спутника связи "Меридиан-М". Кроме этого, по его словам, в текущем году должно завершиться формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырёх космических аппаратов.

По словам министра, "это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами, в том числе в арктической зоне".

Юрий Борисов Владимир Путин

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