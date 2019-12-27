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Родители утонувшего в котловане ребенка отсудили у мэрии Омска 500 тыс. рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Родители омского подростка, который утонул в котловане, спасая другого ребенка, через суд взыскали с мэрии компенсацию морального вреда, сообщает прокуратура Омской области.

Центральный районный суд Омска частично удовлетворил требования истцов, обязав администрацию Омска выплатить 500 тысяч рублей, а также расходы на погребение, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщалось, 21 апреля этого года в Советском округе в котловане утонули двое детей. Один - восьмилетний мальчик, провалившийся под тонкий лед, второй - 14-летний подросток, который пытался его спасти. Было установлено, что котлован долгое время стоял бесхозным и неогороженным, наполнился водой, превратившись, по сути, в озеро.

Прокуратура считает, что мэрия не позаботилась о безопасности людей, находящихся вблизи котлована, ограждений и предупреждающих знаков установлено не было. Омская администрация, в свою очередь, настаивала, что погибший мальчик вел себя неосторожно, а родители за ним не усмотрели.

Мэрия не смогла оспорить решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, рассмотрев апелляцию муниципалитета, оставила его без изменения.

Омск Омская область

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