Летевший в Минск самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Самолет рейса "Багдад-Минск" совершил экстренную посадку в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

"Авиарейс "Иракских авиалиний" совершил экстренную посадку. Ждем информации от авиакомпании", - сказал собеседник агентства.

Позднее в пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной экстренной посадки лайнера стал отказ системы автопилота.

"Все 200 пассажиров находятся на борту", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что никто не пострадал, с пассажирами работают пограничные и таможенные службы.