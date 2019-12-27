Поиск

Нижегородцы начали публиковать объявления о продаже снега

Снежный покров в городе еще не образовался

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На сайте бесплатных объявлений в Нижнем Новгороде появились объявления о продаже снега. Автор одного из них предлагает свежий снег по цене от пяти рублей за стакан. Снежный покров в городе пока не образовался.

"Продам снег, снег свежий, не прошлогодний. Чистый и хрустящий. Идеально подойдёт для встречи нового года", - пишет автор одного из предложений. Снег у него можно забрать самовывозом, заказать с доставкой или взять в аренду.

Он не объяснил "Интерфаксу", где он берет снег, но выразил готовность привезти "КАМАЗик" для снежной горки или лепки снеговика.

Автор второго объявления предлагает маленькую кучу снега за 200 рублей, а большую - за 1500 рублей. Объем куч не уточняется.

Метеорологи обещают в регионе небольшой снег 29 декабря, а 31 декабря - сильный снегопад.

Нижний Новгород

Новости

Гидрометцентр озвучил свой первый прогноз на новогоднюю ночь в Москве

Летевший в Минск самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Путину до 20 января доложат о причинах срыва работ по военным спутникам

Дело Baring Vostok

Фигурант "дела Baring Vostok" передумал признавать вину

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Запущенные с космодрома Плесецк спутники выведены на орбиту

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной

Покушение на главу района Воронежской области расследует центральный аппарат СКР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');