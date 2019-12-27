Нижегородцы начали публиковать объявления о продаже снега

Снежный покров в городе еще не образовался

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На сайте бесплатных объявлений в Нижнем Новгороде появились объявления о продаже снега. Автор одного из них предлагает свежий снег по цене от пяти рублей за стакан. Снежный покров в городе пока не образовался.

"Продам снег, снег свежий, не прошлогодний. Чистый и хрустящий. Идеально подойдёт для встречи нового года", - пишет автор одного из предложений. Снег у него можно забрать самовывозом, заказать с доставкой или взять в аренду.

Он не объяснил "Интерфаксу", где он берет снег, но выразил готовность привезти "КАМАЗик" для снежной горки или лепки снеговика.

Автор второго объявления предлагает маленькую кучу снега за 200 рублей, а большую - за 1500 рублей. Объем куч не уточняется.

Метеорологи обещают в регионе небольшой снег 29 декабря, а 31 декабря - сильный снегопад.