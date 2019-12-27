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Subaru отзовет в РФ более 42 тыс. машин из-за проблем с подушкой безопасности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российское подразделение автоконцерна Subaru - ЗАО "Субару мотор" - отзывает в РФ 42,149 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины марок Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH), проданные с 2005 по 2011 гг.

Причина отзыва - "маловероятное, однако возможное" проникновение влаги в газогенератор подушки безопасности производства компании Takata Corp. после того, как автомобиль уже использовался в течение долгого времени.

Это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности, к травмам водителя. Связь между дефектом газогенератора и неправильным срабатыванием подушки безопасности еще точно не подтверждена, однако Subaru все равно решила отозвать автомобили, чтобы исключить любую возможность инцидентов с ее машинами, пояснили в компании.

Подразделение Subaru обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им предложат заменить газогенератор фронтальной подушки. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.

Subaru Субару мотор Росстандарт

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