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Гражданин Германии погиб в аварии на трассе в Иркутской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Трое граждан Германии пострадали и один погиб утром в пятницу при столкновении грузовика с отказавшими тормозами и микроавтобуса на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава региона.

"Гражданин Германии скончался сразу после приезда медиков. Остальные четверо - все взрослые мужчины, трое граждан Германии и россиянин, с многочисленными травмами были госпитализированы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным медиков, один иностранец находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в средней степени тяжести.

"Один пострадавший гражданин Германии переведен в Иркутскую областную больницу. Еще один 1988 года рождения, также гражданин Германии, был в срочном порядке прооперирован врачом-нейрохирургом Центра медицины катастроф в условиях Шелеховской районной больницы", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 7:45 по местному времени грузовой автомобиль Freightliner врезался в микроавтобус Toyota Hiace на 33 км федеральной автодороги "Байкал". Четыре человека пострадали, один погиб.

У грузовика, за рулем которого находится 56-летний житель Челябинска, отказали тормоза. Грузовик следовал из Читы в Челябинск.

Иркутская область Германия

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