Минэнерго поддержало снижение госдоли в "Россетях" до 75%+1 акция

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго поддерживает потенциальное снижение доли государства в капитале ПАО "Россети" до 75%+1 акция, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Можно снизить (долю государства - ИФ) до уровня 75% плюс одна акция", - сказал он.

"Продажа эта может быть только после повышения капитализации компании", - подчеркнул при этом министр. По его словам, именно этим обусловлен обозначенный срок приватизации - не 2020 год, а 2022-й.

"2020 год - у нас задача нормативные акты принять", - сказал он, имея в виду ряд регуляторные инициативы "Россетей" (оплата резерва, дифференциация тарифа ФСК - ИФ).

По его словам, это поддерживают и Минэнерго, и сами "Россети".

Речь идет о снижении доли государства через допэмиссию компании.