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Два человека погибли при пожаре на Восточно-Таркосалинском месторождении на Ямале

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание подъемника для капитального ремонта скважин на базе автомашины "КрАЗ" произошло на Восточно-Таркосалинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, два человека погибли, один пострадал, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

"Два человека погибли, один травмирован", - сказал представитель пресс-службы.

Огнем повреждено три единицы техники.

Пожар ликвидирован силами "НОВАТЭКа", сказали в пресс-службе.

Ямал

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