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Захарова заявила, что 2020 год на международной арене пройдет под знаком выборов в США

Захарова заявила, что 2020 год на международной арене пройдет под знаком выборов в США
Мария Захарова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Наступающий год в международно-политическом плане пройдет под знаком президентских выборов в США, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Следующий год в международно-политическом плане пройдет под вывеской американских президентских выборов, когда нужны будут обязательно внешние поводы, внешние стимулы, какие-то факторы, которые становятся уже факторами внутриполитической борьбы", - сказала Захарова в интервью программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения привлекательного характера, но нужно помнить об одном, что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США", - отметила представитель МИД РФ.

Тема российского вмешательства в американские выборы все еще никуда не исчезла, считает Захарова.

"Она разогревается изо всех сил, хотя очевидно, что она уже не может сама жить без ежедневного подогрева", - сказала дипломат.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

МИД США

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