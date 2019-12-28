Семь человек пострадали в автоаварии с маршруткой в Омске

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Маршрутный микроавтобус столкнулся с автомобилем "КамАЗ" в Омске на улице Ленинградская площадь, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в субботу.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса", - говорится в пресс-релизе.

Также пресс-служба уточняет, что с места происшествия были госпитализированы шесть человек, всего в автобусе находились 10 пассажиров.

На месте происшествия работают экстренные службы.