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Семь человек пострадали в автоаварии с маршруткой в Омске

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Маршрутный микроавтобус столкнулся с автомобилем "КамАЗ" в Омске на улице Ленинградская площадь, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в субботу.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь пассажиров микроавтобуса", - говорится в пресс-релизе.

Также пресс-служба уточняет, что с места происшествия были госпитализированы шесть человек, всего в автобусе находились 10 пассажиров.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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