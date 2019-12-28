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Полицейские со стрельбой задержали машину с пьяным водителем в Ростовской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в субботу применили оружие при задержании автомобиля-нарушителя правил дорожного движения на трассе Ростов-на-Дону - Новошахтинск, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, которая проходила по ориентировке, но водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Во время погони один из полицейских выстрелил по колесам автомобиля, рассказали в пресс-службе.

Машина получила механические повреждения, пострадавших нет, был задержан 21-летний водитель, ранее судимый за убийство. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечает пресс-служба, табельное оружие было применено правомерно, однако по факту случившегося проводится проверка.

Ростовская область МВД

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