Генпрокуратуру обязали вести открытый учет преступлений

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Генеральную прокуратуру обязанностью по ведению единого статистического учета ситуации с преступностью.

Закон, принятый Госдумой 17 декабря и одобренный Советом Федерации 23 декабря, размещен на официальном портале правовой информации.

Документ определяет Генеральную прокуратуру в качестве субъекта официального статистического учета в сфере сбора и анализа данных о преступлениях, а федеральные органы исполнительной власти и иные федеральные госорганы, представляющие соответствующие первичные статистические данные - респондентами.

Предполагается, что сбор информации будет осуществляться через Государственную автоматизированную систему правовой статистики (ГАС ПС), для которой будут определены правила функционирования и развития, правила информационного взаимодействия с иными информационными системами и получения пользователями ГАС ПС информации, непосредственно затрагивающей их права и свободы.

При этом законопроектом предлагается размещать в интернете получаемую Генпрокуратурой статистическую информацию в форме открытых данных, доступных неограниченному кругу лиц, но с учетом ограничений, установленных федеральными законами. При этом, перечень данных будет утверждаться генеральным прокурором по согласованию с другими федеральными органами, их представляющими.

Разработчики считают, что "принятие закона позволит обеспечить государственные органы и граждан достоверной и полной статистической информацией о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора, а также создать эффективные механизмы общественного контроля".