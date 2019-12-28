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Россия ратифицировала договор с ОАЭ об обмене осужденными

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор был подписан в Москве 26 июня 2019 года. Он определяет, что осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон лицо может быть передано на территорию другой стороны для отбывания наказания в государстве его гражданства.

"Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов", - говорится в сопроводительных документах.

Закон о ратификации договора с ОАЭ был принят Госдумой 11 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря.

Владимир Путин ОАЭ

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