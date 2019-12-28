Пенсионерки незаконно запустили производство на заброшенном ликеро-водочном заводе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Челябинской области утвердила обвинение по делу против трех жительниц региона, незаконно запустивших производство на заброшенном ликеро-водочном заводе.

Как сообщается на сайте прокуратуры, злоумышленницы получили доступ на территорию завода в городе Верхнеуральск, на котором в 2001-2016 годах производился алкоголь. Необходимое оборудование осталось в производственных помещениях и было исправно. Женщины воспользовались этим и наняли местных жителей для выпуска немаркированной алкогольной продукции.

По данным следствия, с ноября 2017 года по март 2018 год на заводе было произведено более 40 тысяч бутылок водки общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Они намеревались произвести еще более 90 тысяч бутылок с алкоголем стоимостью свыше 18,5 млн рублей, но не успели реализовать задуманное. Ущерб правообладателю оценен в 540 тысяч рублей.

Женщин обвиняют по статьям "производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере", "использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок", "незаконное использование чужого товарного знака". Дело направлено в Верхнеуральский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Как сообщает челябинское интернет-издание 74.ru, одной из фигуранток дела 59 лет, двум другим - по 64 года.