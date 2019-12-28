Два пейнтболиста в Перми получили ожоги при зарядке игрового ружья

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Двое жителей Перми госпитализированы с ожогами, которые они получили при зарядке игрового оружия для пейнтбола.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС в субботу, информация об инциденте поступила в оперативные службы в 13:10 по Москве.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили "Интерфаксу", что пострадавших двое, они отправлены в больницу с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили агентству в пресс-службе краевого главка МВД, по предварительным данным, произошел хлопок пневматического баллона пейнтбольного ружья. По данному факту проводится проверка.

Информированный источник агентства уточнил, что мужчины получили травмы во время зарядки оружия.