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Два пейнтболиста в Перми получили ожоги при зарядке игрового ружья

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Двое жителей Перми госпитализированы с ожогами, которые они получили при зарядке игрового оружия для пейнтбола.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС в субботу, информация об инциденте поступила в оперативные службы в 13:10 по Москве.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили "Интерфаксу", что пострадавших двое, они отправлены в больницу с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили агентству в пресс-службе краевого главка МВД, по предварительным данным, произошел хлопок пневматического баллона пейнтбольного ружья. По данному факту проводится проверка.

Информированный источник агентства уточнил, что мужчины получили травмы во время зарядки оружия.

Пермь

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