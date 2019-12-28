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Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.

Соответствующий закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, принятый Госдумой 18 декабря и одобренный Советом Федерации 23 декабря этого года, размещен на официальном портале правовой информации.

Штрафы устанавливаются за нарушение требований к реализации и возврату билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями.

Предполагается административная ответственность за реализацию билетов: неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок); по цене, превышающей цену на билете; с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости, указанной в билете. Эта норма будет действовать только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.

Указано, что максимальный размер штрафов составляет не более пятикратной стоимости билета.

Для граждан устанавливается штраф в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц грозит штраф от трехкратной до пятикратной цены билета или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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