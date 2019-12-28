Восемь человек пострадали в аварии с автоцистерной в Крыму

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В результате столкновения микроавтобуса с грузовой автоцистерной на юге Крыма в субботу пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло в районе поселка Нижняя Кутузовка под Алуштой. Микроавтобус Volkswagen выполнял заказной коммерческий рейс.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса на скользкой дороге "не выбрал безопасную скорость движения" и врезался в ехавшую перед ним автоцистерну. В результате пострадали семь пассажиров и водитель Volkswagen. Все они направлены в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка, отметили в ведомстве.