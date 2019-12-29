"Ъ" сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".

О случившемся изданию рассказал основатель DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, данные 28 тысяч пользователей, включая имена, даты рождения, СНИЛС и ИНН, можно было скачать на одном из форумов, специализирующихся на попадающей в открытый доступ личной информации. Оганесян сообщил, что утечка могла произойти минимум 3 декабря.

Кроме персональных данных на сервере, с которого произошла утечка, есть, в частности, токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств, отметил Оганесян.

Как сообщили "Ъ" в Минкомсвязи, по состоянию на 15:30 уязвимость закрыта, начата проверка.