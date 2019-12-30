Около 200 жилых домов в Иркутской области остались без света в 30-градусный мороз

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в понедельник в деревне Старая Ясачная и садоводстве "Нефтехимик" Иркутской области, сообщило главное управление МЧС по региону.

Под отключение попало 197 частных жилых домов.

Авария, оставившая без электричества деревню Старая Ясачная Усольского района и СНТ "Нефтехимик" Ангарского городского округа, произошла в 06:58 местного времени (01:58 по Москве). На месте работают пять человек и две единицы техники, сообщает МЧС по региону.

По данным синоптиков, температура воздуха в обесточенных территориях держится на отметках минус 32-33 градуса.