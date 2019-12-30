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Росприроднадзор обнародует данные о качестве воздуха в Норильске и Челябинске

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о создании и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

Система будет действовать в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Информация, включаемая в систему, будет размещаться на сайте Росприроднадзора.

Система мониторинга в перечисленных городах будет действовать в качестве эксперимента.

Росприроднадзора

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