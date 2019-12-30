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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области выросло до 24

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Количество обратившихся к врачам после аварии автобуса из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24, сообщает пресс-служба администрации региона.

Там уточнили, что все пострадавшие - граждане Белоруссии. В том числе травмы получили три девочки, 2006, 2008, 2010 годов рождения.

Большинство пассажиров получили ушибы грудной клетки, головы, переломы ключиц.

Автобус, попавший в ДТП на трассе Р-23 в Псковском районе, принадлежит частному транспортному предприятию, зарегистрированному в Белоруссии, уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Пассажиры автобуса ехали из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург.

По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся. Причиной аварии, предположительно, стали неблагоприятные погодные условия.

Псковская область

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