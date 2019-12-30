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Пропавшую в Кузбассе трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Тело девочки было найдено в хозяйственной сумке на обочине трассы "Кемерово-Томск", сообщает пресс-службы следственного управления СКР по Кузбассу.

Ребенка в течение пяти дней искали более 120 человек, в том числе сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

На месте обнаружения погибшей работает следственная группа. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

24 декабря 36-летнюю мать девочки задержали полицейские на границе Кемеровской и Томской областей, при этом ребенка при ней уже не было.

Следствию женщина заявила, что девочка поперхнулась и умерла, ее тело она оставила на обочине дороги. По предварительной информации, семья, где воспитывалась девочка, на учете не состояла.

По факту произошедшего было возбуждено по статье "убийство малолетнего".

Кемеровская область Кузбасс

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