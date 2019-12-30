Один человек погиб в ДТП с участием автобуса в Курганской области
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Курганской области, есть погибший и пострадавшие, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло вечером на 144 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.
В автобусе находилось 11 пассажиров, они были пристегнуты, никто из них не пострадал.
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП, четыре его пассажира получили травмы и были госпитализированы.