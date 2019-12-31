Новый для Камчатки вид бабочек обнаружили под Новый год на полуострове

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - На Камчатке в разгар зимы обнаружен новый для региона вид бабочек - языкан обыкновенный, сообщается на сайте ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Бабочку в конце декабря обнаружила жительница Петропавловска-Камчатского Юта Гросс, а старший научный сотрудник Кроноцкого заповедника, энтомолог Людмила Лобкова определила вид насекомого.

"Когда я пришла домой из поликлиники и начала снимать куртку, из рукава выпала бабочка с яркими оранжевыми пятнами на крыльях, раньше мне такие не встречались. Наверное, она забралась туда, пока одежда висела в гардеробе. Удивительно, но никаких повреждений у насекомого не было", - рассказала Гросс, слова которой приводятся в сообщении.

Она отправила фотографию находки авторам фотоопределителя "Бабочки Камчатки" Владимиром Зыковым и Людмилой Лобковой, а бабочку поместила в банку, оставив ей немного сладкой воды. Бабочка прожила всего несколько дней, затем она стала частью энтомологической коллекции камчатских видов в Кроноцком заповеднике.

Языкан обыкновенный может совершать дальние миграции, преодолевая моря. Как рассказала Лобкова, на Дальний Восток России и в Сибирь языкан обыкновенный, или большехоботник звездчатый, мигрирует из Кореи, Японии, Китая, Северной Индии, а в центре и на юге европейской части России можно встретить бабочек, прилетевших из Северной Африки и европейских стран. В теплых странах за год развивается два поколения насекомых - первые бабочки мигрируют на север в мае-июне, а с сентября по октябрь их гусеницы кормятся растениями из родов звездчатка и подмаренник.

Как бабочка оказалась на Камчатке, достоверно неизвестно. Один или несколько представителей теплолюбивого вида могли добраться до полуострова из Китая, Кореи, Японии или Сахалина на рыболовном судне - рядом находится порт.

"Возле поликлиники в микрорайоне "Сероглазка" расположен сквер, где растут подмаренники и звездчатка. Вероятно, это место оказалось подходящим для выведения потомства бабочек. Судя по достаточно хорошему состоянию крыльев, экземпляр, который нам передали, появился из куколки уже на Камчатке, то есть не мигрировал. Эта находка - сенсация, своеобразный подарок мне как энтомологу к Новому году", - отметила Лобкова.