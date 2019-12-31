Новогоднюю вечеринку за городом не будут оплачивать за счет бюджетных средств МИД РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Новогодние мероприятия, организуемые ФГУП ГлавУпДК (Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса) при МИД России, не проводятся за счет бюджетных средств министерства иностранных дел РФ, зсообщили на предприятии.

"ГлавУпДК при МИД России (инициатор проведения закупки) является коммерческим предприятием, среди филиалов которого загородные отели "Завидово" и "Москоу Кантри Клаб", - говорится в поступившем в "Интерфакс" во вторник комментарии организации.

"Расходы на проведение новогодних мероприятий, указанные в статье, связаны с необходимостью организации соответствующей праздничной программы для всех желающих отдохнуть в "Завидово" в период новогодних каникул. Данное мероприятие не проводится за счет бюджетных средств МИД России", - подчеркнули в ГлавУпДК.

Там также предложили ознакомиться с программой и ценами на праздничный новогодний заезд на сайте комплекса отдыха "Завидово".

Накануне в СМИ появилась информация, из которой следовало, что МИД РФ планирует устроить новогоднюю вечеринку стоимостью 2,5 млн рублей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в фейсбуке назвала публикацию фейком и сообщила, что планирует встречать Новый год дома.