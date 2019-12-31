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Россия с 9 января запретит поставки из КНР некоторых видов рыб и креветок

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 9 января запрещает ввоз из Китая в РФ некоторых видов продукции аквакультуры - угря, тилапии, осетра, форели и некоторых видов креветок.

Под запрет также подпали поставки смесей морепродуктов (морских коктейлей) из этих видов.

Временные ограничения вводятся по результатам инспекции предприятий КНР, которая прошла с 14 по 27 декабря, говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции аквакультуры, риском незаявленного применения лекарственных средств и гормональных препаратов при выращивании рыбы, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости, уточняет Россельхознадзор. Кроме того, в рамках инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска.

"Недостаточная эффективность контроля со стороны компетентного органа КНР подтверждается данными госмониторинга. В 2019 году опасная в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукция, в том числе продукция аквакультуры, выявлялась более 40 раз", - говорится в сообщении. В ней обнаруживались ртуть, кадмий, мышьяк. О всех фактах нарушений Россельхознадзор направлял соответствующую информацию в компетентный орган КНР, однако, как показала инспекция, расследования причин нарушений не проводилось.

Россельхознадзор также отмечает, что действующая в КНР система экспортной ветеринарной сертификации не предусматривает физического контроля продукции компетентным уполномоченным органом при отгрузке с предприятия. Таким образом, не представляется возможным гарантировать, что продукция, экспортируемая в Россию, выработана именно на заявленном предприятии и соответствует требованиям безопасности, в том числе по срокам годности.

В случае поступления продукции аквакультуры из Китая, отгруженной до 9 января, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме.

В материалах Россельхознадзора также сообщается, что с 13 января запрещаются поставки всех видов рыбы и морепродуктов с предприятия Longhai Gelin Seafoods Co. (N 3500/02056), в замороженной тилапии которого обнаружены сульфаниламиды.

Китай занимает первое место в мире по производству аквакультуры и является крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в РФ.

Россельхознадзор

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