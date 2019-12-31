Жителей Сочи предупредили о смерчах в ближайшие часы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Опасность формирования смерчей над морем существует в ближайшие 3-6 часов 31 декабря на территории Большого Сочи на участке Магри - Веселое, сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов, принять все меры предосторожности и позаботиться о сохранности своего имущества.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов нужно будет звонить по номеру 112.