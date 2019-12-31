"Победе" отказали в допусках к рейсам из Сибири в Таиланд

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ отказала авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) в допусках к регулярным рейсам из нескольких городов Сибири в Таиланд, свидетельствует приказ Росавиации, опубликованный на ее сайте.

Компания запрашивала допуски к рейсам из Красноярска, Новосибирска, Иркутска в Бангкок и Пхукет, а также из Омска в Пхукет, во всех случаях с частотой до четырех раз в неделю. До этого "Победа" не выполняла рейсов в Таиланд.

Также "Победе" отказано в допуске на полеты до семи раз в неделю из Москвы в Ханью (остров Крит).

Вместе с тем компания получила допуски к рейсам из Москвы в три города Германии - Нюрнберг, Бремен и Падерборн, во всех случаях до семи раз в неделю. Также получены допуски к полетам на сезон лето-2020 из Москвы в ряд городов Италии, куда "Победа" уже летала ранее по соглашению с итальянской авиакомпанией Ernest: Триест, Римини, Палермо, Тревизо, Бергамо, Рим, Бари и Геную.