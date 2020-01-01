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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло вблизи Камчатки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду в 15:53 по камчатскому времени (06:53 мск) в Тихом океане возле юго-восточного побережья Камчатки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС края.

"Сейсмособытие произошло на глубине 40 км. Эпицентр землетрясения находился в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Угрозы цунами для берегов Камчатки после землетрясения нет. Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до двух-трех баллов", - говорится в сообщении.

В настоящее время оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок. По информации, которая приходит от оперативных групп, разрушений, погибших и пострадавших нет, отмечает пресс-служба.

Силы и средства МЧС России готовы к реагированию на возможные происшествия. Организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией.

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