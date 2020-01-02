Поиск

Восстановлена работа паромной переправы между Сахалином и материком

Хабаровск. 2 января. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, в четверг введена в работу после шторма, сообщает управление МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 09:35 (хбр) работа паромной переправы Ванино - Холмск восстановлена", - говорится в сообщении.

Переправа была закрыта из-за шторма в море 31 декабря прошлого года. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино (Хабаровский край).

Сахалин материк паром переправа Ванино Холмск

Новости

Что произошло за сутки: среда, 1 января

Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год

В Ингушетии похоронили полицейского, погибшего на посту ДПС в Магасе

Во Владивостоке в новогоднюю ночь сгорел символ года за 670 000 рублей

В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр

В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр

Москва и Минск договорились о цене на газ - но лишь на два зимних месяца

Убитый в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Убитый в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');