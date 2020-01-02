Восстановлена работа паромной переправы между Сахалином и материком
Хабаровск. 2 января. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, в четверг введена в работу после шторма, сообщает управление МЧС России по Хабаровскому краю.
"С 09:35 (хбр) работа паромной переправы Ванино - Холмск восстановлена", - говорится в сообщении.
Переправа была закрыта из-за шторма в море 31 декабря прошлого года. Паромы пережидали непогоду в порту Ванино (Хабаровский край).