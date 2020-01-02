МЧС предлагает сделать обязательной эвакуацию граждан из зон ЧС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - МЧС разработало поправки в Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", согласно которым эвакуация граждан из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) станет обязательной при соответствующем решении властей.

Соответствующий законопроект размещен на портале нормативно-правовых актов.

"С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий изменениями предусматривается введение обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия", - говорится в пояснительной записке к документу.

В зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации решение об эвакуации будут принимать правительственная, региональная или муниципальная комиссии, отмечается в документе.

МЧС также предлагает обязать должностные лица и организации своевременно предоставлять в органы управления РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - ИФ) информацию о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За невыполнение этих требований статья 20.6 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) предусматривает штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц и от 10 тысяч до 20 тысяч для должностных лиц.