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Ангар горит в Свердловской области на площади 600 кв. м - МЧС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в ангаре в Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области.

"В 06:54 (04:54 мск) поступило сообщение о пожаре в Полевском городском округе на территории производственной площадки на ул. Заподнопромышленный район, 2/1. Происходит горение ангара. В 08:12 (06:12 Мск) пожар локализован на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

По предварительной информации, в ангаре хранится утеплитель.

На момент пожара людей в ангаре не было, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.

МЧС пожар ангар утеплитель

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