Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Свердловской области - МЧС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожар в ангаре в Свердловской области ликвидирован, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Свердловской области.

"В 09:08 (07:08 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение в ангаре, расположенном на территории производственной площадки на ул. Заподнопромышленный район, 2/1 Полевского городского округа", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 600 кв. метров, пожарные продолжают работы по проливке и разборке сгоревших конструкций, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

В тушении были задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.