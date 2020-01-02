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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский. 2 января. INTERFAX.RU - Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в четверг в 19 км от берегов Камчатки в акватории Тихого океана, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск".

"Землетрясение произошло днем 2 января в акватории Тихого океана, на глубине 65 км. Магнитуда подземного толчка составила 4,4. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 67 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, до береговой линии - 19 км.

Оперативными группами произведен осмотр социально-значимых объектов и зданий. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

МЧС землетрясение Камчатка Тихий океан эпицентр

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