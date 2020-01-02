В Твери два человека пострадали из-за хлопка газа в жилом доме

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Хлопок бытового газа произошел утром в четверг в одной из квартир в доме №19 по бульвару Гусева в Твери, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства; в результате ЧП пострадали два человека.

"Из-за происшествия в квартире выбиты окна. Разрушения строительных конструкций нет. О происшествии было оперативно доложено губернатору (Тверской области - ИФ) Игорю Рудене. Глава региона поручил принять все необходимые меры для помощи людям", - отметил собеседник агентства.

По его словам, создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных ведомств - министерства энергетики и ЖКХ, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия. Специалисты занимаются оценкой состояния здания.

"Пострадали два человека, сейчас им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде. Они временно размещены в здании школы №48 и обеспечены горячим питанием. Решается вопрос о возможности возвращения людей в свои квартиры", - добавил собеседник агентства.

Со своей стороны, в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР) "Интерфаксу" сообщили, что проводится доследственная проверка по факту ЧП, в результате которого пострадали люди.

"В настоящее время руководитель следственного отдела, следователи и криминалисты следственного управления регионального СКР проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавил представитель ведомства.