Уголовное дело по факту травмирования двух человек при хлопке бытового газа в квартире жилого дома возбуждено в Твери

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Следственными органами СУ СК по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Твери, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"По данным следствия, в период времени с 13 ноября 2019 года по 2 января 2020 года к работе по сборке и установке кухонного гарнитура в квартире дома №19, расположенного по бульвару Гусева Твери, был привлечен мужчина. В ходе осуществления демонтажа и установки кухонных шкафов, им были допущены нарушения, повлекшие деформацию газового шланга, соединяющего газовую трубу и газовую плиту", - отметил представитель ведомства.

По его словам, 2 января 2020 года в результате возникшей утечки газа в квартире произошел хлопок. Проживающим там супругам были причинены травмы и ожоги различной степени тяжести, в том числе одному из них не менее 70% ожогов поверхности тела.

"В настоящее время следователи следственного управления регионального СКР устанавливают обстоятельства соблюдения необходимых норм и правил при эксплуатации газового оборудования. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе трасологическая, медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая", - добавили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе регионального правительства "Интерфаксу" сообщили, что 2 января в 6:40 в одной из квартир в доме №19 по бульвару Гусева в Твери произошел хлопок бытового газа.

"Из-за происшествия в квартире выбиты окна. Разрушения строительных конструкций нет. О происшествии было оперативно доложено Губернатору Игорю Рудене. Глава региона поручил принять все необходимые меры для помощи людям", - отметил собеседник агентства.

По его словам, создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители областных ведомств - Министерства энергетики и ЖКХ региона, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия. Специалисты занимаются оценкой состояния здания.

"Пострадали два человека, сейчас им оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. Всего спасателями было эвакуировано 52 человека, проживающих в подъезде", - добавил собеседник агентства.

Он рассказал, что 14 человек, проживающих в подъезде дома по бульвару Гусева в Твери, где утром 2 января произошел хлопок бытового газа, размещены в гостинице "Юность". Остальные жители находятся у родственников.