Экс-начальник военного стройуправления приговорен в Севастополе к 13 годам и 310 млн рублей штрафа

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Нахимовский районный суд Севастополя приговорил бывшего начальника строительного управления №7 АО "Главного управления обустройства войск" к 13 годам колонии и 310 млн рублей штрафа за взяточничество, сообщила прокуратура района.

"Установлено, что злоумышленник, занимая должность начальника строительного управления №7 АО "Главного управления обустройства войск" в период с октября 2014 года по январь 2016 года получил взятки на общую сумму более 30 млн. рублей в виде автомобиля иностранного производства, незаконного оказания ему услуг имущественного характера в виде вооруженной охраны, а также двух земельных участков и дома, расположенных в городе Севастополе, за оказание им общего покровительства и содействия в пользу взяткодателей при заключении с ними договоров подряда на строительство объектов Министерства обороны - "Севастопольское президентское кадетское училище", "Здания и сооружения военного санатория "Крым" (п.г.т. Партенит)", - говорится в сообщении.

Фигурант дела, 1977 года рождения, признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "получение взятки", "коммерческий подкуп", "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

"С учетом обстоятельств совершенных преступлений, их повышенной общественной опасности, особо крупного размера взятки, мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 4 года, со штрафом в размере 310 млн. рублей и лишением государственных наград", - добавили в прокуратуре.