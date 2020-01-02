Найдено тело третьей жертвы пожара в Астрахани

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Еще одно тело обнаружено в результате разбора завалов на масштабном пожаре в старинном двухэтажном многоквартирном особняке в Астрахани, сообщает в четверг главк МЧС по региону.

"Нашли третье тело. Личность устанавливается", - говорится в сообщении управления.

Ранее со ссылкой на СУ СКР по региону сообщалось о двух жертвах пожара: женщине 1939 года рождения и мужчине 1959 года рождения.

Пожар был ликвидирован в 18:19 (17:19 мск). Горевшая двухэтажная постройка с мансардой на улице Советская в центре Астрахани является памятником архитектуры. Пожар возник в 03:43 мск. Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 800 кв. метров в 08:57 (07:57 мск). На ликвидации ЧП было задействовано 20 единиц техники и 58 человек личного состава.

Со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Игоря Бабушкина сообщалось, что погорельцам, нуждающимся в ночлеге и не имеющим возможности остановиться у родственников, предоставят места для временного размещения.

Жильцам каждой квартиры власти выдадут компенсацию в размере 50 тыс. рублей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил профильным министерствам проработать вопрос по выплатам после оценки ущерба.

К ликвидации последствий пожара подключились представители Всемирной организации "Красный крест". Среди погорельцев есть дети школьного возраста. Всех их обеспечат школьными принадлежностями и учебниками, уничтоженными пожаром. Также людям помогут восстановить утраченные документы. В администрации Кировского района Астрахани организован пункт сбора вещей.