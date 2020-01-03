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Самолет вынужденно сел в Волгограде из-за недомогания пассажира

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Баку - Москва, утром в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, рейс 1853 в 7:44 по местному времени (6:44 по Москве) вынужденно сел в Волгограде по причине плохого самочувствия одного из пассажиров.

Его сняли с рейса и госпитализировали. В 8:55 (7:55 по Москве) самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения.

Волгоград Баку Москва Аэрофлот

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