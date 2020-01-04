Поиск

Партию комплексов "Панцирь-С" передадут военным на северо-западе России

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Партия комплексов ПВО "Панцирь-С" поступит на вооружение ленинградского соединения ВВС и ПВО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

"В рамках Государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, военнослужащие объединения прошли переобучение на новую систему вооружения в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине.

В декабре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 2020 году российские военные получат шесть дивизионных комплектов комплексов "Панцирь-С".

Армия ПВО

Новости

Что произошло за сутки: пятница, 3 января

Отправляющиеся в Европу россияне встали в очередях на границе Белоруссии

Роспотребнадзор назвал банкноты рассадником инфекции

Роспотребнадзор назвал банкноты рассадником инфекции

В Кемеровской области началась проверка в связи с информацией об избиении заключенных

В Твери два человека пострадали из-за хлопка газа в жилом доме

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию россиян из зон ЧС

Что произошло за сутки: среда, 1 января

Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год

В Ингушетии похоронили полицейского, погибшего на посту ДПС в Магасе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');