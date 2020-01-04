Партию комплексов "Панцирь-С" передадут военным на северо-западе России

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Партия комплексов ПВО "Панцирь-С" поступит на вооружение ленинградского соединения ВВС и ПВО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

"В рамках Государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, военнослужащие объединения прошли переобучение на новую систему вооружения в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине.

В декабре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 2020 году российские военные получат шесть дивизионных комплектов комплексов "Панцирь-С".