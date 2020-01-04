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Пять человек погибли в ДТП с автомобилем и грузовиком в Тюменской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами аварии с участием грузовика и легковушки в Тюменской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в ГИБДД России.

Как рассказали в инспекции, на 104 км ФАД Р-254 "Курган-Тюмень" водитель 1969 года рождения, управляя грузовой машиной, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд разрешен), где столкнулся с автомобилем "Лада".

В результате ДТП, водитель и четверо пассажиров легковушки, в том числе трое несовершеннолетних 2008, 2007 и 2016 годов рождения, погибли.

Тюменская область

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