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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области

Иркутск. 5 января. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В результате ДТП погиб один из пассажиров - 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали. Это водитель LADA Priora, трое пассажиров Toyota Camry и ее водитель", - говорится в сообщении.

Авария произошла в утренние часы в нескольких километрах от поселка Кузнецовка Братского района. Проводится доследственная проверка.

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