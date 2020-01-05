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Умер петербургский онколог Павленко, сам боровшийся с раком

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Петербурге скончался боровшийся с онкологическим заболеванием хирург и автор блога о лечении рака Андрей Павленко.

"Сегодня, 5 января, в 8.20 Андрея не стало", - написала в фейсбуке его супруга Анна Гегечкори.

За несколько дней до смерти 40-летний Павленко в соцсетях обратился к онкобольным с призывом не опускать руки: "Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. (...) поверьте в это! Мне просто не повезло".

Павленко работал заместителем директора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета.

Рак желудка у врача диагностировали в марте 2018 года. С тех пор онколог вел популярный в стране блог о лечении рака, где делился собственным опытом борьбы, а также активно занимался общественной деятельностью в поддержку онкобольных. При этом Павленко продолжал оперировать и консультировать пациентов.

Петербург Андрей Павленко

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