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В развлекательном комплексе Сочи произошло возгорание электропроводки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Возгорание электропороводки произошло на первом этаже развлекательного учреждения "Сочи Казино и Курорт" в поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи, сообщили "Интерфаксу" в оперативной службе курорта в воскресенье.

Собеседник агентства отметил, что незамедлительно прошла эвакуация посетителей.

На месте происшествия работают все городские службы спасения.

Пожар ликвидировали, подчеркнул собеседник "Интерфакса", добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

5 января развлекательный комплекс "Сочи Казино и Курорт", который находится в горном поселке Красная Поляна, отмечает три года со дня основания.

Сочи Красная Поляна

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