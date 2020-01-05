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Мужчина ранил ножом водителя скорой помощи в Архангельске

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Архангельске полицейские задержали подозреваемого в нападении на водителя бригады скорой помощи, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Как рассказала Волк, чьи слова приводит пресс-служба, по имеющейся информации, бригада скорой помощи приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе жилого дома на проспекте Советских космонавтов. Водитель иномарки, находившийся во дворе, начал требовать от врачей освободить проезд, после чего в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение водителю бригады медиков и скрылся с места происшествия, заявила она.

В течение получаса полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Архангельска 1975 года рождения.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Архангельск МВД

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