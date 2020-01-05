Решение о выходе из СВПД демонстрирует решимость Тегерана противостоять давлению извне, отмечают в Думе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Отказываясь от ядерной сделки, Иран создает условия для ядерных разработок, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Ситуация складывается таким образом, что можно на очередные провокационные действия отвечать, только демонстрируя свою решимость противостоять давлению извне. Демонстрируя это, в том числе, своему собственному народу, который как и любой народ, ждёт от своего правительства защиты национальных интересов", - сказал Новиков в воскресенье.

Он отметил, что "ровно это и происходит - Иран находит возможности для ответа, которые у него есть, и действует соответствующем образом".

По словам Новикова, окончательный отказ от ядерной сделки "означает, что Иран не может пропускать такого рода удары, которые следуют из-за океана, а известное убийство генерала Касема Сулеймани ещё раз продемонстрировало серьезность намерений трамповского руководства относительно Ирана, вплоть до самых худших сценариев".

По мнению парламентария, "это не означает, что Иран может надеяться договориться".

Первый зампред комитета также отметил, что "ядерная разработка - это процесс, и невозможно, например, в ночь "с четверга на пятницу" взять и разработать какие-то виды вооружения". "Но выходя из ядерной сделки, Иран говорит: мы будем находиться в этом процессе, во всяком случае создаем для этого необходимые условия и предпосылки", - сказал Новиков.

Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в распространенном заявлении правительства страны.

Отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантировано.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана в воскресенье вечером определится с пятым шагом отступления от обязательств по СВПД. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов СВПД, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.