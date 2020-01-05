Намерение Ирана продолжить сотрудничество с МАГАТЭ на фоне выхода из СВПД внушает осторожный оптимизм - Слуцкий

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что диалог с Тегераном по его ядерной программе необходимо продолжать.

"Пока осторожный оптимизм внушает тот факт, что Иран не отказывается от сотрудничества с МАГАТЭ. Уверен, что диалог с Тегераном относительно его ядерной программы необходимо продолжать", - сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.

Он считает, что окончательный выход Ирана из ядерной сделки - это "прямой ответ Тегерана на последовательное нагнетание обстановки и провокационное давление со стороны Вашингтона".

"Таким образом, результат многолетних дипломатических усилий ведущих мировых держав по заключению СВПД был сведён "на нет" той же американской ракетой в районе аэропорта Багдада", - отметил глава комитета.

Слуцкий также напомнил, что "Россия всегда выступала за выполнение СВПД всеми его сторонами".

По словам парламентария, "слом соглашения вызывает огромное сожаление".

"Иран полностью исполнял все свои обязательства вплоть до одностороннего выхода США из СВПД, а затем свертывал их поэтапно в расчете на действия и шаги европейских партнеров по сохранению "ядерной сделки". Однако последние обстоятельства, очевидным образом, "переполнили чащу", - сказал Слуцкий.

Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в распространенном заявлении правительства страны.

Отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантировано.

Ранее сообщалось, что МИД Ирана в воскресенье вечером определится с пятым шагом отступления от обязательств по СВПД.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов СВПД, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.